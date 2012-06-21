Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



І чого тільки не побачиш на берегах Дніпра в кінці сезону відпочинку! Ось і під Черкасами, в так званій «чаші», волонтери минулої суботи назбирали більше 500 мішків сміття. ЗІЛу, що приїхав на допомогу, довелося робити дві ходки, аби вивезти весь непотріб.

Організували суботник активісти громадської організації «ЧистоЧе». Їм допомогли місцеві підприємці. Працювало на березі близько 50 людей, у тому числі багато молоді.

Берег на цій ділянці тепер чистий. Це не перша цього року акція екологічного активу. На заклик громадської організації відгукується все більше містян, які хочуть бачити обласний центр упорядкованим і гарним. Черкащани приходять на роботу цілими сім’ями.

Нині громадська організація готується до нової акції — на початку жовтня вона запланувала висадити в Черкасах чимало дерев. Активно підтримують волонтери й проєкти щодо створення сміттєсортувальних станцій. Чимало зусиль докладають до втілення інших соціальних проєктів, зокрема допомагають людям з особливими потребами.