Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У Черкасах мають намір реалізувати проєкт переробки небезпечних відходів. Для цього, як повідомила на брифінгу представниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, необхідно створити технологічний парк, де б можна було поступово формувати переробку окремих видів відходів, які нині отруюють довкілля. Черкаси ж обрано тому, що тут є можливості за підтримки місцевої фабрики агрохімікатів, яка належить компанії «UKRAVIT», запустити відповідну екологічну лінію.

Агентство ООН з промислового розвитку («ЮНІДО») в Україні, яке покликане сприяти впровадженню інноваційних ідей, готове допомогти в запуску екологічної лінії з переробки небезпечних відходів. Як зауважив представник «ЮНІДО» Андрій Костина, учасники проєкту нададуть для цього сучасне й сертифіковане промислове устаткування на технологічній лінії з переробки холодильників та морозилок, яка встановлюється вперше в світі. На виході одержать чистий метал, пластик, який може використовуватися в наступному виробництві.

Проєкт Закону України про управління відходами, який нині розглядається в другому читанні Верховною Радою, визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання негативному впливу відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Облдержадміністрація, яка підтримує розробку такого проєкту, сприятиме його втіленню на основі нового закону та плану стратегічного розвитку області до 2030 року.

Тим часом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та низка депутатів міської та обласної рад на відкритому засіданні Національної платформи «Перспективи розвитку в Україні технологічних парків з перероблення відходів» висловили категоричну незгоду громади з подібним проєктом.

Як наголошували вони, розміщення на території міста Черкаси заводу з утилізації фреону та інших небезпечних відходів неприпустиме, адже з 1 жовтня 2019 року набрали чинності нові норми планування та забудови. Згідно з пунктом 14.2 державних будівельних норм розміщення підприємств та виробництв певного класу шкідливості в межах населених пунктів не допускається. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження державних санітарних правил» не дозволяється будувати у межах населених пунктів і сміттєспалювальні заводи.

«Черкащина — це край Богдана і Тараса, а не могильник відходів з усієї України та навколишніх держав. Тут жити нашим дітям, тут нам працювати, і ми відстоїмо наше місто», — цю тезу з виступів представників громади присутні зустріли оплесками.