Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині тривають моніторингові перевірки додержання протиепідемічних заходів. Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужби області, більше як у половині перевірених соціальних об’єктів не додержують багатьох санітарних вимог. Цими днями «відзначилися» перукарні та салони краси, де зафіксовано значні порушення. Серед лідерів антирейтингу й частина продовольчих магазинів та закладів громадського харчування.
Фахівці Держпродспоживслужби закликали усунути такі найбільш характерні порушення: недодержання дезінфекційного та маскового режимів, відсутність температурного скринінгу працівників, місць для обробки рук антисептиками. Необхідно також організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту з подальшою утилізацією.
За наслідками перевірок складено 35 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері санітарного законодавства, на підприємства та в установи надіслано сотні приписів та пропозицій щодо усунення виявлених порушень.