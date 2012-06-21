Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На офіційному сайті Черкаської міської ради зареєстровано петицію, в якій одна з жительок міста просить припинити встановлення штучних дорожніх нерівностей («лежачих поліцейських»). Як йдеться в петиції, у місті вже є більше двохсот таких перешкод. Приміром, на невеликому відрізку вулиці Хрещатик їх встановлено аж чотири. Біля будинку № 20 на стометрівці вул. Припортової — 10 лежачих поліцейських! Темпи зростання їхньої кількості невпинно збільшуються. Для такого невеликого міста як Черкаси, вважає авторка петиції, це вже занадто.

Кількість автомобілів зросло за останні 3-5 років удвічі. Тим часом нових доріг в обласному центрі не побільшало. Стрибаючи на «лежачих поліцейських», які часто встановлюються нібито «на прохання» тих чи інших містян, автомобілі їдуть на понижених передачах і лише забруднюють навколишнє середовище, ускладнюють рух. Всьому повинна бути розумна межа й вагома аргументація, вважає авторка петиції.