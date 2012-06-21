Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У Черкасах, на вулиці Чехова, урочисто відкрили Будинок ветеранів імені героя російсько-української війни, черкащанина Євгена Подолянчука, який загинув у 2014 році в боях за Донецький аеропорт. Під Будинок ветеранів переобладнали покинуте приміщення дитячого садочка, розчистили та впорядкували територію. Потурбувалося про новий багатофункціональний громадський простір ГО «Ветеранське братерство». На урочистостях наголошувалося, що новий дім для ветеранів обов’язково стане затишною домівкою не лише для колишніх бійців АТО, ООС, афганців, учасників інших військових операцій, а й для молоді.

У новому осередку вже функціонують юридична консультація, психотерапевтичний кабінет, музей воїнів АТО/ООС, хостел для ветеранів, дитяча телестудія. Незабаром тут укомплектують повноцінний медичний центр. Він надаватиме послуги не тільки ветеранам, а й усім жителям житлового масиву.

Присутня на відкритті представниця Міністерства ветеранів Вікторія Сісецька зазначила, що нині понад 400 тисяч українців стали на захист нашої держави. Захищати Україну пішло майже 15 тисяч черкащан. Новий Будинок ветеранів має стати й місцем для молоді, тут проводитимуть патріотичні заходи. Адже перед нами стоїть завдання зберегти державу і гідно йти в майбутнє.