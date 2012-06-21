Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Оригінальний спосіб боротьби з амброзією, яка у багатьох людей викликає алергію, знайшов голова ОСББ, що на вулиці Героїв Дніпра в Черкасах, Олександр Докучаєв. Він разом з іншими мешканцями будинку організував приймання цієї шкідливої для здоров’я рослини. Для цього встановили спеціальний намет, куди городяни здають бур’ян. Ціна за кілограм — 5 гривень.
Це починання, як розповів Олександр, знаходить у місті чимало прихильників. Амброзію, яка шкодить багатьом, можна побачити і в центрі, й на околицях Черкас. Тим часом міська влада крізь пальці дивиться на проблему.
Рослини необхідно вирвати з корінням і здати. Далі їх пакують у сміттєві пакети та утилізують. Купуватимуть амброзію ще кілька днів, адже пізніше вона почне активно цвісти, і вже не буде сенсу її збирати.
Активісти мають намір наступного року продовжити й удосконали цей проєкт. Було б добре, аби ініціативу підтримала й міська влада, наголошує Олександр Докучаєв.