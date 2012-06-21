Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У Черкасах оновили матеріально-технічну базу бібліотек, створивши «бібліотеку в смартфоні». Завдяки мобільному додатку тепер можна ознайомитися з книжковим фондом бібліотек міста та просто в телефоні вибрати потрібні книги. Ця система, як повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов, перша в Україні і має великі перспективи. Вона стане у великій пригоді як читачам, так і бібліотекарям.

За словами одного з розробників програми eLib Михайла Біляєва, завдяки новій системі взаємодія читача з бібліотекою стане зручнішою, вона дасть змогу значно поліпшити сервіс, оптимізувавши його. Каталогізатор по бібліотеках і користувачах, приєднаний до системи, систематизує всю необхідну інформацію. Увійти до мобільного додатку можна, скористувавшись читацьким квитом у вигляді пластикової картки з цифровим номером та унікальним QR-кодом. Новація допоможе удосконалити централізовану систему управління бібліотеками міста.