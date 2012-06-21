Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Середня зарплата українських працівників різних організацій та компаній у червні 2020 року становила 11,58 тисяч гривень на місяць. Про це інформує Державна служба статистики. Як зазначають фахівці служби, цей показник є у два з половиною рази вищим за розмір мінімальної зарплати по країні.
Фахівці Держстату стверджують, що середня заробітна плата в Україні у червні 2020 року збільшилася практично на 10% порівняно з травнем.
Проте експерти ринку зазначають, що значна кількість пересічних українських працівників (більше 40%) нині отримують не більше 200 доларів на місяць. В Україні оплата праці є меншою, ніж у багатьох країнах колишнього СРСР, включаючи і Молдову.
«А порівнювати заробітні плати в Україні із польськими взагалі немає ніякого сенсу – там вони в середньому складають 600 євро. Так, уряд планує поступово ще в цьому році збільшувати мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. Зрозуміло, що за умов панування нормальних відносин держава-бізнес, повинні зростати і середні заробітні плати, проте чи вистачить у підприємств і фірм коштів на утримання найманих працівників та сплату всіх відповідних податків – велике питання. Тому однозначно заявлю, що українці й надалі намагатимуться шукати роботу за кордоном. Коли ситуація з пандемією буде значно кращою, посилиться і відтік трудових мігрантів з нашої країни», – зазначає «Урядовому кур’єру» аналітик ринку праці Артур Кононенко.
Нагадаємо, що уряд планує збільшити мінімальну зарплату з 1 вересня 2020 року до 5 тисяч гривень та з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень.