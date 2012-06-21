Відсьогодні «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID–19 встановлено ще у двох адміністративних одиницях, зокрема у місті Бережани Тернопільської області та у Тернополі. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ і НС на своєму засіданні 24 вересня. Таким чином у «червоній» зоні відсьогодні перебувають 16 міст і районів, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Водночас, як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, до «червоного» рівня віднесено 2 адмінодиниці, що на 12 менше, ніж було визначено на попередньому засіданні комісії.

Максим Степанов зазначив, що найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району продовжує демонструвати місто Бережани Тернопільської області – понад 688 випадків на 100 тисяч населення, що у понад 17 разів перевищує базовий показник (40 на 100 тисяч населення) та вшестеро — середній по Україні.

«За новими критеріями, віднесення до «червоної» зони відбувається, якщо захворюваність уп’ятеро вище середньої по Україні за останні 14 днів», – нагадав очільник МОЗ.

Також, за його словами, 13 районів, які перебували на «червоному» рівні за підсумками засідання Державної комісії з ТЕБ та НС від 18 вересня, а зараз вийшли з нього, продовжать впровадження протиепідемічних заходів відповідно до «помаранчевого» та «жовтого» рівнів.



Так, зокрема, завдяки дотриманню протиепідемічних заходів поліпшилися показники захворюваності в місті Чопі Закарпатської області (зі 170 до 56 на 100 тисяч населення за останні 14 днів), місті Славуті Хмельницької області (із 201 до 139), Волочиському районі Хмельницької області (із 337 до 270), Герцаївському районі Чернівецької області (із 304 до 205).

«Ті адміністративні одиниці – міста або райони, – де дотримуються обмежувальних заходів і правил, одразу помітне поліпшення ситуації», – підкреслив Максим Степанов.

До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки віднесено зараз 111 адміністративних одиниць, що на 26 більше, ніж було раніше, зокрема обласні центри – Івано-Франківськ, Ужгород, Суми, Хмельницький, Харків, Чернівці. Київ виключено з цього переліку, і з 28 вересня він перебуває на «жовтому» рівні. Загалом, цей рівень встановлено у 259 адміністративних одиницях, що на 23 більше, ніж раніше. До «зеленого» увійшло 245 адміністративних одиниць.

ДОВІДКОВО: Засідання Центральної комісії ТЕБ та НС проводиться щотижня. За результатами аналізу ситуації в регіонах визначаються рівні розповсюдження коронавірусу.

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