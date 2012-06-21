Як стало відомо "Урядовому кур'єру", вперше за сто років Чорнобильську зону почали заселяти ведмеді. Разом з ними там були помічені вовки і рисі.

Вчені припускають, що подібне «повернення» може бути пов'язано з тим фактом, що цю територію досить-таки давно покинули люди. Як підсумок, в тих краях припинилася будь-яка сільськогосподарська діяльність.



На думку дослідника Чорнобильської зони Сергія Гащака, хоч нині і неможливо встановити точну чисельність популяції тварин, які повернулися назад, але вже зараз можна припустити, звідки саме вони приходять:

Ведмедя можна зустріти практично на всій території, навіть взимку. Але їх ще не багато. Вони мігрують. До нас вони потрапляють, швидше за все, з білоруської території.

Також фахівець відзначив, що після того, як на Чорнобильській зоні з'явилися ведмеді, вовкам все частіше не вдається роздобути собі їжу, тому були випадки, коли ці хижаки харчувалися яблуками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»