Дві чемпіонки з світу з кікбоксингу, одна діюча а інша колишня, потонули в Севастополі під час купання в шторм, передає «Інтерфакс».
«Не дивлячись на попередження про штормову погоду, при купанні потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга – віце-чемпіонка », – заявив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.
Він також зазначив, що трагедія сталася 4 серпня на території яхт-клубу. Наразі витягти тіла загиблих з води не має змоги, зважають погодні умови.
Володимир Бесплалий додав, що, виходячи з попередніх даних, одна з дівчат стрибнула з пірса у хвилі штормового моря, і, швидше за все, вдарилася об пірс, а друга спробувала врятувати подругу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»