Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Початок нового навчального року у Чорноплатівському навчально-виховному комплексі Конотопського району на Сумщині ознаменувався урочистою подією. На приміщенні закладу відкрили меморіальну дошку на честь колишнього директора місцевої школи Миколи Новомирського, який незмінно очолював її впродовж 34 років — з 1947-го по 1981-ий. Це почесне право надали правнуку педагога учню 7 класу Чорноплатівського НВК Андрію Новомирському.
Микола Новомирський — учасник бойових дій у Другій світовій війні, відмінник освітянської ниви залишив світлий і значимий слід в історії села, зокрема, освітянській сфері. За роки керівництва вивів сільську школу у кращі в районі та області.
Запам’ятали односельці директора і як чуйну, уважну і світлу людину. Для учнів він був не тільки вчителем та наставником, а й старшим другом, порадником, батьком.
На винятковому значенні постаті Миколи Новомирського для освітнього процесу наголошували представники районної та місцевої влади, педагоги, депутати, споминами про педагога-земляка поділилися ті, хто його знали і разом працювали. Серед них — доньки Валентина, Любов Мицай, яка, до речі, як і батько, присвятила своє життя педагогіці.
Учасники урочистостей поклали до меморіальної дошки букети живих осінніх квітів.