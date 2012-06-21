У середмісті та на околицях Чорткова на Тернопіллі виявили діяльність терористів. Ця легенда стала основою планових командно-штабних навчань, які провела група Антитерористичного центру при регіональному управлінні Служби безпеки України. У заході взяли участь співробітники СБУ, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, а також представники органів влади та місцевого самоврядування.
За інформацією сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління СБУ в Тернопільській області, учасники тренувань в умовах, наближених до реальних, виконали практичні вправи з виявлення та знешкодження групи диверсантів, а також локалізації можливих негативних наслідків терористичного посягання на одному з об’єктів підвищеної техногенної небезпеки, розташованому неподалік районного центру. Опісля проаналізували та підбили підсумки цих тренувань. Усі учасники навчань показали належний рівень злагодженості та оперативного реагування на зміни обстановки.