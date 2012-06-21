Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Міцні нерви та неабияку силу волі треба мати, щоб, побачивши вранці встромлену в двері власної домівки сокиру і почеплений на неї вінок з написом «вона буде у тебе в голові», заявити про продовження розслідування щодо «Мережі антикорупційних центрів». Саме в таку ситуацію 26 серпня потрапив правозахисник Роман Лихачов з Чугуєва, що на Харківщині.
Як повідомила «Урядовому кур’єру» заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції України у Харківській області підполковник поліції Оксана Калмикова, вчора на місце події виїздила оперативна група, де на вулиці, поряд з будинком було виявлено також труну з дерев’яним хрестом, на якому було прізвище, ім’я та по-батькові РоманаЛихачова, день його народження та дата смерті. Від правозахисника поліцейські прийняли заяву та вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
На разі поліцією розглядаються різні версії, включно з професійною діяльністю Романа Лихачова. Сам він дії зловмисників пов’язує зі своєю професійною діяльністю, зокрема, з недавнім розслідуванням «Мережі антикорупційних центрів» про роботу «наливайок» і торгівлі алкоголем без ліцензії.
«Ніхто з нашої команди припиняти свою роботу не збирається. Чекаю реакції від нової команди народних депутатів і Президента України» , – написав на своїй сторінці в Facebook Роман Лихачов.