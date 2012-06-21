Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Масштабно і з численними родзинкам відзначили день громади у селищі Чупахівка на Сумщині, створеної майже три роки тому. На свято завітали мешканці населених пунктів ОТГ Грінченкового та Лантратівки, сусідніх Олешні і Довжика, які мають увійти до складу громади, Охтирки, Сум.

Своєрідним епіграфом до урочистостей стало відкриття оновленого приміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги, відремонтованого за кошти державного фонду соціально-економічного розвитку. Як повідомив селищний голова Чупахівки Олександр Кужель, на об’єкті освоєно більш як мільйон гривень, за які повністю оновлено дах, замінено зовнішні вікна та двері, облаштовано цоколь, відремонтовано стоматологічний кабінет, лабораторію тощо. На черзі — закупівля обладнання для медичних кабінетів, заміна внутрішніх дверей та вікон, ремонт підлоги та інші невідкладні роботи.

Для учасників і гостей свята організатори підготували розмаїту культурно-мистецьку, розважальну, пізнавальну програми та конкурси. Працювали виставки сільськогосподарської техніки місцевих агрофірм «Піонер» та «Десна», хлібобулочних виробів і здоби. Відбулися численні спортивні змагання з футболу, гирьовиків, армреслінгу та інші.

Особливе зацікавлення викликав конкурс краси, в якому взяли участь 11 представниць прекрасної статі різного віку. Перемогу святкувала Катерина Заривних, якій вручили корону «Міс Чупахівської громади».

Зібрав до земляцького гурту своїх численних шанувальників конкурс на найсмачніший холодець, журі якого оцінювало страви за смаковими якостями, презентацією та іншими критеріями. Звичайно, у такому смачному суперництві складно визначати переможця, адже кожна господиня використала найкращі інгредієнти, доклала максимум майстерності, приправила любов’ю свій виріб. Але конкурс є конкурс. Перемогу святкувала представниця Оленинського Алла Кузьменко, друге місце посіла Ніна Степанова (село Соборне), третю сходинку кулінарного п’єдесталу поділили чупахівчанка Тетяна Юзефів та Віра Манчук з Грінченкового.

Загалом для Чупахівки притаманні смачні конкурси. Свого часу місцеві майстрині змагалися у приготуванні дерунів, млинців, юшки з карасів.