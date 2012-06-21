Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівському трамваю та електрифікації міста виповнилося 125 років. Тоді, 1894 року, львів’яни, які звикли користуватися послугами візників, нове транспортне диво зустріли не надто схвально та привітно. Тож закидали перший трамвай яйцями й помідорами. Та з роками електротранспорт усе-таки припав до душі мешканцям міста Лева. Більше того, його навіть стали оспівувати.
1943 року з польського міста Тарнів до Львова доправили вагон Sanok SW1. Нині йому вже минуло понад сто літ. Але працівники комунального підприємства «Львівелектротранс» вирішили до Дня Незалежності України зробити львів’янам і гостям міста приємний дарунок – відремонтувати старий трамвай та пустити його вулицями обласного центру. Переобладнали не лише застарілі системи, а й полагодили колісні пари та пневмосистему гальмування й частково кузов. Про зовнішній вигляд ретровагона теж подбали –перефарбували у синій та кольору слонової кістки. Твердять, це відповідає кольоровій гамі та лівреї, що були офіційними на той час у Львові.
Отож 24 серпня старий трамвай курсуватиме містом і стане ще одним із захоплювальних, передусім туристичних об’єктів і цікавинок.
Тим часом міська влада переконана, що нині треба більше дбати про екологію, а отже, розвиток електротранспорту є надважливим завданням для Львова.