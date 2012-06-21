Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У треті вихідні вересня мільйони волонтерів по всьому світу долучаються до глобального прибирання планети, щоб своїми діями не лише зменшити кількість сміття, але й показати приклад іншим. Щоб зберегти красу рідної землі, треба прибирати її від сміття. Але, щоб відчувати себе комфортно всюди й зберегти чистоту довкілля, це треба робити не лише вдома чи поблизу домівок, а всюди.
Саме з такими думками в треті вихідні вересня щороку волонтери вирушають в лісові угіддя, на береги річок, до засмічених узбіч, що прибрати їх від відходів. До цієї дати має безпосереднє відношення, збігаючись із нею, Міжнародний день чистих берегів. Його вперше провели в 1986 році, щоб привернути увагу до засміченості водойм і прибережних територій, а також щоб пропагувати правильне поводження із відходами, підвищити знання й свідомість населення з екології.
На заклик Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України до «Великого прибирання» доєдналися й на Закарпатті. Головним об'єктом для докладання зусиль обрали Тису притоки Дунаю, якав цьому році цілком через велику засміченість справедливо опинилася в центрі міжнародної уваги, викликала шквал критики.
Тож суботнього дня, 19 вересня активісти й усі небайдужі приїдуть до села Теково на Виноградівщині, де прибиратимуть міждамбовий простір Тиси. Разом із ними до справи долучиться очільник галузевого міністерства Роман Абрамовський.
Очікується, що в прибиранні візьмуть участь кількасот осіб. Всі зібрані ними відходи того ж днявідвезуть для надійного захоронення на полігон із твердими побутовими відходами.