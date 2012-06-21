Згідно із новою стратегією реформування банківського ринку в Ощадбанку та Укрексімбанку присутність держави залишиться частковою. «Проте вона буде точно не меншою за 80%. Однак є думки, що в першій з цих фінустанов державна частка акцій буде все ж таки на рівні 55%. А в міністерстві фінансів навіть обіцяють, що згодом там залишиться зовсім невелика присутність держави — лише на рівні 25%», — заявив в коментарі «Урядовому кур’єру» незалежний економіст Олександр Дяченко.
Як відомо, не так давно Міністерство фінансів України заявляло, що Приватбанк буде продано лише протягом п’яти років. Вже наразі відомо, що урядовці хочуть віддати його в одні руки.
«Саме це, на мій погляд, несе за собою деякі ризики дестабілізації, адже продаж Приватбанку — справа доволі серйозна. А коли він знову опиниться в одних руках, то невідомо, як цей монстр себе поводитиме на ринку надалі. Будь-які проблеми саме через це можливі. Тому вважаю, що державі треба ретельно протягом декількох років вивчити це питання та зробити для себе стратегію продажу Приватбанку», — зазначає експерт.
Як відомо, в Міністерстві фінансів поки що не коментують про ці можливі проблеми. Відомо також, що держава хоче повністю продати Укргазбанк та РодовідБанк. Щодо останнього, то його нещодавно було оголошено неплатоспроможним і Фонд гарантування фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації цієї фінансової установи.