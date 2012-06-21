У деяких районах Києва з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня 2018 року частково обмежать водопостачання через відключення насосної водопровідної станції «Крутогірна» для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури Д=800 мм. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».
Обмеження водопостачання необхідне для завершення масштабних робіт із реконструкції енергогосподарства станції «Крутогірна». Буде замінене старе обладнання на сучасні електродвигуни. Адже у результаті обстеження виявлено, що чотири одиниці запірної арматури знаходяться в аварійному стані, а це унеможливлює завершення вказаних робіт, які проводить ПрАТ «АК «Київводоканал» за кошти Світового банку.
Зазначимо, що станція «Крутогірна» була введена в експлуатацію 48 років тому і потребувала заміни морально та технічно застарілого обладнання, подальша експлуатація якого могла б спричинити технічні ризики.
Під час відключення буде частково обмежено водопостачання у таких зонах:
І. ЗНИЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ЗНИЖЕННЯ ТИСКУ У ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ДО ЗНАЧЕНЬ ПОЖЕЖНОГО МІНІМУМУ – 1,0-2,0 АТМ.):
Голосіївський район
•район Голосіїв – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;
•проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці.
Святошинський район
•«Микільська Борщагівка» в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць.
Солом’янський район
•житловий масив «Першотравневий» в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул.
Пітерської та суміжних вулиць;
•житловий масив «Солом’янка» в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія
Початок проспекту Лобановського;
•житловий масив «Чоколівка» (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту «Київ») – повністю;
•група житлових масивів «Відрадний» (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул.
Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) – повністю.
ІІ. ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ВЕРХНІХ ПОВЕРХАХ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ:
Голосіївський район
•житлові масиви «Теремки-1», «Теремки-2» – повністю;
•багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;
•район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м «Теремки»;
Святошинський район
•житловий масив «Микільська Борщагівка» – повністю;
•житловий масив «Південна Борщагівка» – повністю;
•житловий масив «Академмістечко» в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;
•район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.
Солом’янський район
•район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.
Шевченківський район
•житловий масив «Нивки» – повністю.
Для забезпечення водою жителів столиці «Київводоканалом» буде організовано під’ізд автоцистерн із водою за наступними адресами: вул. Академіка Стражеска на розі з вул. Героїв Севастополя; вул. Шепелєва на розі з вул. Новопольовою; вул. Сім’ї Ідзиковських, 35; просп. Повітрофлотський, 84; вул. Ломоносова на розі з пров. Коломийського, а також надана схема розташування бюветних комплексів у цих районах.