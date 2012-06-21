Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів під час планових та позапланових перевірок виявляють непоодинокі випадки постачання неякісних продуктів до дитячих закладів по всій Україні.
До виявлених порушників вживаються жорсткі санкції, а у разі необхідності матеріали передаються до Національної поліції, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Так, нещодавно було встановлено, що в однин з дитсадків Києва замість вершкового масла постачальники завезли молоковмісний спред, заборонений для використання в Україні. Цей продукт є дуже небезпечним, адже містить понад 50% немолочних жирів і може зашкодити здоров’ю малюків.
Отже, після виявлення цього порушення, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві провели перевірки інших дитсадків, куди приватне підприємство-порушник постачало подібну продукцію. І виявили подібні факти ще у 7 дитячих закладах столиці, за якими представники Національної поліції відкрили кримінальне провадження.
Фахівці Держпродспоживслужби звертають увагу споживачів: якщо ви маєте претензії щодо безпечності харчових продуктів або отруїлися товарами із магазину, слід обов’язково звертатися до територіальних органів Служби із скаргою. Тоді у фахівців з’явиться можливість провести позапланову перевірку та притягти до відповідальності недобросовісного оператора ринку.
Також батьки, чиї діти харчуються в дитячих садках, школах та інших організованих дитячих колективах, мають право вимагати в адміністрації закладу документи на харчову продукцію. Якщо отримали відмову або документи відсутні чи не відповідають встановленим вимогам, свої підозри щодо небезпечності харчових продуктів, якими годують їхніх малюків, тата й мами завжди можуть висловити до працівників Держпродспоживслужби України.