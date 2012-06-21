Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У окупованому Донецьку керівники «республіки» змушені були підтвердити невтішні результати цьогорічного врожаю зернових та соняшника. Хоча ще недавно «міністр агропромисловості» публічно повідомляв, що зважаючи на непоганий врожай, у «ДНР» вже готові розпочати планування розрахунку експорту зерна і борошна. «Можна буде вивезти близько 58 тисяч тонн пшениці та 42 тисяч тонн ячменю», — запевняв він. Нині ж окупаційна влада прийняла дві «урядові постанови» про заборону вивезення: соняшника аж до 28 лютого 2021 року, а жита, пшениці та ячменю до 31 грудня 2020 року.
Зрозуміло, до подібних коректив у «ДНР» вдалися не від великих врожаїв, а навпаки. А щоб, відволікти місцевих жителів від наявних економічних та соціальних проблем, в «республіці» продовжують влаштовувати сумнівні свята чи вшанування «герої ДНР». Приміром, днями місцеві пропагандисти з пафосом повідомили новину про те, що Донецький технікум промислової автоматики назвали іменем загиблого ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Того самого, який колись тут навчався, а потім нахвалявся штурмувати Київ, Львів і навіть Лондон, після чого, за його словами, «настане золотий вік Росії».