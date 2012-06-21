Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Досі у «червоній» карантинній зоні щодо небезпечного поширення коронавірусної інфекції на Донеччині перебував тільки Слов’янський район. Однак із понеділка тривожну компанію цій території будуть складати також міста Вугледар, Краматорськ, Новогродівка та Слов’янськ. Підставою для цього кроку стали стрімкі темпи поширення COVID-19: за минулі два дні в Донецькій області кількість підтверджених випадків хвороби збільшилася на 756, а всього з початку наступу пандемії тут зафіксували 13 тисяч 128 таких невтішних діагнозів. Зуміли одужати близько 5 тисяч людей, понад 8 тисяч продовжують лікування, а 184, на жаль, померли. Найбільше летальних випадків (73) спостерігається серед жителів краю віком від 60 до 69 років.

До речі, безпосередньо у Слов’янську, що опинився у «червоній» зоні, у медичних закладах готують додаткові місця для потерпілих від коронавірусу. Зокрема у міській клінічній лікарні №1 відповідне лікування надаватимуть в урологічному відділенні, де зараз завершуються відповідні підготовчі роботи. Сюди вже завези потрібні меблі та необхідні медикаменти і обладнання, зокрема і концентратори кисню. Попередньо заплановано розташувати тут для пацієнтів близько 30 ліжок.

А тим часом просто катастрофічною залишається ситуація з поширення небезпечної хвороби на території області, окупованій проросійськими незаконними збройними формуваннями. За інформацією «МНС ДНР», на сьогоднішній ранок там підтвердили 7 тисяч 485 випадків ковіду. Представники окупаційної влади також називають цифру померлих від пандемії — 663. При цьому коефіцієнт смертності шокуючий, бо складає 8,9%.