Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Лідер окупаційної влади ОРДО Денис Пушилін, виявляється, досі не відмовився від погроз обстріляти позиції українських підрозділів біля селища Шуми, а тільки переніс строки виконання обіцяного.Спершу бойовики нахвалялися відкрити вогонь о 8-й ранку 7 вересня. Та потім обстріл перенесли на 10 ранку 9 вересня.
Як вже писав «Урядовий кур’єр», проросійські незаконні збройні формування погрожували порушити режим тиші, що діє з 27 липня, бо буцімто виявили «оборонні інженерні споруди», зведені підрозділами ООС у період перемир’я. Про безпідставність подібних звинувачень вже офіційно повідомили представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які не виявили жодних порушень умов домовленостей про режим припинення вогню. А оскільки терміни ультиматуму вже минули, в окупованому Донецьку шукають інші способи «варити воду» та зберігати тривогу і напруженість на лінії зіткнення. Тепер керівники окупаційної влади вимагають, аби їх представників негайно допустили на згадані українські позиції біля селища Шуми для «інспекції». Про це вони публічно повідомили вустами так званого «міністра закордонних справ» Наталії Никанорової.
За минулу добу і з початку нинішньої порушень умов перемир’я зокрема обстрілів з боку проросійських НЗФ на лінії зіткнення не зафіксовано.