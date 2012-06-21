У ДСНС попередили про небезпеку повторної повені, яка може статися в найближчі три дні через черговий підйом рівня води в річках.
Синоптики попереджають, що в найближчі три дні весняна повінь в Україні продовжиться, рівень води в річках буде знову підвищуватися. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
З 17 по 19 квітня відбудеться підвищення рівня води на 4−8 см на Верхньому Дніпрі в Чернігівській області з подальшим затопленням заплави.
На 2−10 см підніметься рівень води на Пслі в місті Суми, а також на середній і нижній течії Ворскли, в низов’ях Орелі з повільним подальшим затопленням заплав у Сумській і Полтавській областях.
На 5 — 15 см підніметься рівень води на Десні, з подальшим затопленням заплав в Чернігівській і Сумській областях. Буде порушено транспортне сполучення в Городнянському районі Чернігівської області.
На українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове рівень води буде триматися на небезпечних відмітках 155−165 см, незаселені ділянки міста будуть знову підтоплені.
Раніше повідомлялося, що в Охтирці на Сумщині підраховують збитки від повені, яке вирувала у регіоні напередодні. У той же час жителі Сум скаржаться на підтоплення прибудинкових територій.
Нагадаємо, що в місті Вилкове почалося підтоплення через підйом води в Дунаї.
Джерело: Ракурс