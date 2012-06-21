Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



У Дубно на Рівненщині відкрили навчально-практичний центр за професією «Електрогазозварник» на базі державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

Для створення центру з обласного бюджету було виділено майже 2,5 мільйона гривень для закупівлі сучасного зварювального обладнання.

Це дозволить здійснювати підготовку кваліфікованих робітників для виконання ручного дугового, аргонодугового, механізованого зварювання в захисних газах. Після завершення навчання тут можна одразу приступати до роботи на підприємстві. Забезпечення різних галузей кваліфікованими робітниками — один із пріоритетів виконавчої влади області. Зокрема, зварювальників роботодавці розтоплюють, немов гарячі пиріжки.

До речі, на початку року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості теж відкрили центр зварювальних технологій.

«Аби люди затримувалися на наших підприємствах надовго та створювали додану вартість в Україні, треба дбати про належні умови для них: від достойної заробітної плати до соціального пакета. Втім, коли є де підготувати гарного фахівця, майбутнє зустрічати легше. Футурологи кажуть: ми матимемо 10-15 професій за життя, з кожним новим його циклом», — зазначає голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.