Перша на Рівненщині приватна школа запрацює в древньому Дубно з 1 вересня: комісія з ліцензування освітньої діяльності погодила видачу їй відповідної ліцензії.
Повна назва школи – «Дубенська приватна загальноосвітня школа першого ступеня «Премудрість», тут за єдиним державним стандартом навчатимуться 120 учнів перших-четвертих класів. Діятиме також школа християнського виховання та група продовженого дня.
– Це перший позитивний приклад офіційної освітньої діяльності. Наголошую: приватної і офіційної, – підкреслила заступник голови Рівненської облдержадміністрації голова комісії з ліцензування освітніх послуг Світлана Богатирчук-Кривко.
Справді, створивши ринок освітніх послуг, будемо мати вибір, до якої школи віддати дитину. Новий Закон «Про освіту» це передбачає. Водночас міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголошує, що принцип «Гроші ходять за дитиною» буде впроваджений вже з 2019 року. Але застерігає засновників приватних шкіл від занадто високої батьківської плати за навчання.
До слова, в сусідній Польщі, незалежно від того, де вчиться дитина: в державній, приватній школі чи вдома, на неї виділяється однакова сума коштів. А наприкінці року на кожного учня чекають такі ж однакові іспити за єдиним державним стандартом.