Минулого року Фонд державного майна перерахував у державний бюджет 5,36 млрд гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник фонду Віталій Трубаров.
За його словами, з цієї суми 3,38 млрд гривень склали надходження від приватизації держмайна, які стали найбільшими за останні п’ять років. Крім того, 1,06 млрд гривень отримали від здачі в оренду об’єктів державної власності. Також перераховано дивідендів та частини чистого прибутку в сумі 0,93 млрд гривень.
Проте одним із найголовніших підсумків роботи ФДМ в минулому році Трубаров назвав підготовку закону про приватизацію, прийнятого парламентом в цьому році. «Вважаю, що одним з головних підсумків роботи Фонду стала підготовка нової законодавчої бази для проведення приватизації з абсолютно новими принципами та підходами, що створило передумови успішних продажів об'єктів вже в цьому році», — зазначив він.