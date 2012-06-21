На Атлантичному узбережжі Франції виловили гігантську устрицю, повідомляє NDTV.
Раковина завдовжки 25 см важить близько 1,5 кг, вона отримала назву «Жоржетта» на честь співробітниці компанії, яка збирається на пенсію. Ця жінка була патріархом компанії. Працівники устричної ферми розповіли, що подібні устриці зустрічаються дуже рідко. Знайдений екземпляр дуже старий – його вік оцінюється в 13-15 років, хоча є свідчення, що устриці можуть жити 35-65 років. Для порівняння комерційна устриця виростає приблизно на три сантиметри на рік, вона знаходиться у воді протягом трьох років.
На ферму вже надійшли пропозиції купити устрицю, але співробітники відмовилися її продавати і відпустили рідкісний екземпляр назад у море.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»