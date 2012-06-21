Гігантську стегнову кістку динозавра-зауропода виявили 22 липня на розкопках у департаменті Шарант на заході Франції.
«Через 10 років після виявлення першої кістки палеонтологи знайшли другу знахідку: кістка довжиною майже 2 м і вагою 500 кг», – йдеться у заяві на сайті ради департаменту.
Крім стегнової кістки того ж дня вчені знайшли великий фрагмент таза, ймовірніше за все, що він належить тому ж динозавру. На думку палеонтологів, вік ящура майже 140 мільйонів років.
Як повідомляє телеканал BFM TV, для повного вилучення решток із землі буде потрібно не менше 10 днів.
У 2010 році на об'єкті розкопок в районі комуни Аржак-Шарант вже була виявлена схожа за розміром стегнова кістка.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»