Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



У гірському селищі Воловець, яке за ще діючим адміністративно-територіальним поділом є районним центром Закарпатської області, відкрито спорткомлекс. Зали для спортивних занять зроблені завдяки реконструкції колишнього кінотеатру, а також гаражів, проведеній у рамках програми Президента України «Велике будівництво». Роботи виконані на 4 мільйони 661 тисячу гривень.

З відкриттям спорткомплексу, який дозволить жителям селища і довколишніх населених пунктів цілорічно займатися фізкультурою і спортом, привітав голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. У святі взяли участь чемпіонка світу з армреслінгу Богдана Лехман і її батько, переможець першості України з цього виду спорту Богдан Лехман. Титуловані спортсмени подарували нововідкритому закладу стіл для занять армреслінгом і побажали волівчанам досягати найвищих спортивних висот.