«Олімпія» проти «Мотагуа»: столичне дербі в першій футбольній лізі Гондурасу вважається великою подією країни. Але гра не відбулася. Тому що троє вболівальників загинули перед початком матчу.
У сутичках між ворогуючими футбольними фанатами в Гондурасі в суботу ввечері загинуло троє людей. Перед початком матчу між місцевими суперниками «Олімпія» та «Мотагуа», що мав відбутися на Національному стадіоні столиці Тегусігальпа, фанати напали автобус команди «Мотагуа». Після цього вболівальники «Мотагуа» пішли на суперників стіною. Як повідомив речник лікарні, семеро поранених було доставлено в лікарню. Троє померли, четверо пройшли лікування у відділенні швидкої допомоги.
У результаті нападу на автобус троє гравців «Мотагуа» отримали поранення, про це заявив президент клубу Педро Атала. Тому їх також довелося терміново відправити в лікарню. «Нас закинули пляшками та камінням», – розповів місцевим ЗМІ тренер «Мотагуа» Дієго Васкес.
Президент «Олімпії» Рафаель Вілледа висловив співчуття потреплілим у цьому шокуючому інциденті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»