Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині послідовно реалізовують пілотну комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами, яка передбачає будівництво у п’ятьох субрегіонах краю відразу чотирьох сміттєпереробних заводів та до дев’ятнадцяти сортувальних або перевантажувальних станцій. Згідно із розробленим в облдержадміністрації документом зазначений обсяг робіт потрібно виконати упродовж 2017 – 2021 років, але полтавці активізувалися – у місті Горішні Плавні вже підготували земельну ділянку й виготовили проект будівництва першого сміттєпереробного заводу, приблизна вартість якого складе 250 мільйонів гривень. Окрім того, в Горішніх Плавнях перероблятимуть та виготовлятимуть РДФ паливо.
На зустрічі в Полтавській ОДА з директором відомої іноземної консалтингової компанії принагідно обговорили пропозиції щодо отримання кредиту від ЄБРР та грантових коштів на будівництво сміттєпереробних заводів. Внесені зміни до обласної комплексної стратегії.
«Сміттєпереробні заводи – це крок до збереження екології нашої області. Тому сьогодні для нас дуже важливо залучити кошти на будівництво одного з них. Це неабияк допоможе впоратися з викликами, які стоять перед нами у кожному субрегіоні», – розповів директор департаменту містобудування Полтавської ОДА Тимофій Голбан.
Також на зустрічі наголосили на необхідності інформування населення. Адже деякі жителі регіону проти того, щоб такий завод розташувався поблизу їхніх будівель, через неприємні запахи. Саме цей фактор може стати на шляху будівництва заводів. Разом з цим треба розуміти, що такі об’єкти – це ще й нові робочі місця.
Наразі полтавцям потрібно заповнити аплікаційну форму заяви для участі у цьому гранті, і надалі керівництво області налагоджуватиме тісну співпрацю з інвестиційною компанією. Принагідно інформаційно працюватимуть у Пирятині та Полтавському субрегіоні.
Зазначу, що керівництво області працює над розв’язанням проблеми утилізації ТПВ з грудня 2014 року. Але результати це дало тільки зараз.