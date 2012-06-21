Напередодні найспекотнішого літа, яке будь-коли було в Північній півкулі, вчені ООН, проглядаючи старі кліматичні дані, повідомили про страхітливе відкриття: 22 грудня 1991 року віддалена метеостанція на вершині льодовикового покриву Гренландії зафіксувала температуру мінус 93,3 градуса Фаренгейт (мінус 69,6 градуса за Цельсієм) – найнижча температура, коли-небудь зареєстрована у Північній півкулі.

Про новий холодний рекорд, оголошено в середу (23 вересня) в заяві Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, перевершує попередній рекорд мінус 90,4 F (– 67,8 C), встановлений в двох різних місцях сибірської Арктики в 1892 році, а інший – в 1933 році. Для порівняння, усі три ці екстремальні мінімуми перевищують середню температуру на Марсі, яка, за даними NASA, становить приблизно мінус 81 F (– 63 C).

«В епоху зміни клімату ... цей недавно визнаний рекорд холоду є важливим нагадуванням про різкі контрасти, які існують на нашій планеті», – сказав в заяві Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Звичайно, ці мінімуми контрастують з екстремальними максимумами, які рік за роком продовжують встановлювати температурні рекорди завдяки глобальному потеплінню. Наприклад, у Верхоянську – одному з сибірських міст, який став свідком колишнього рекордно низького рівня температури в 1892 році – в червні цього року температура вперше в історії досягла 100 F (+ 38 C), встановивши новий рекорд температури для Полярного кола. .

Тим часом, в Антарктиді, яка досі утримує світовий рекорд з найхолоднішої температури на Землі (мінус 128,6 F або мінус 89,2 C, зареєстрованої в 1983 році), в лютому цього року був досягнутий новий рекордний максимум, коли температура досягла 69,35 F (+20,75 C) під час літнього періоду у Південній півкулі.

Новий рекорд низьких температур у Гренландії був виявлений групою так званих «кліматичних детективів», що працює в Архіві погоди і екстремальних кліматичних явищ ВМО в Женеві. За повідомленням AP News, температура була зафіксована автоматичною метеостанцією Клінк, яка працювала з 1990 по 1992 рік біля найвищої точки льодовикового щита Гренландії.

Створений у 2007 році ВМО за роки виявив безліч подібних метеорологічних записів. У червні 2020 року дослідники архіву оголосили про відкриття найдовшої з будь-коли зареєстрованих блискавок довжиною 440 миль (700 кілометрів), що простягнулася через Бразилію та Аргентину в Хеллоуїн 2018 року. Що може бути страшніше цього ?

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»