Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Учасникам та гостям церемонії посвячення в кадети, що зібралися на плацу Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», під час барабанного дробу здавалося, що то не барабани, а серця 225 новачків від хвилювання і урочистої миті так гучно відлічують секунди до складання присяги кадетами набору 2020 року.

225 учорашніх учнів 7 — 10 класів з 20 областей України, одягнувши погони, поповнили дружну більш ніж півтисячну сім’ю «Кадетського корпусу», перші славні сторінки історії якого були написані ще 7 років тому.

За словами начальника Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» Олексія Середи, майже 70% випускників після закінчення навчання обирають військову службу на благо Вітчизни.

Гімназія-інтернат «Кадетського корпусу» набула великої популярності не лише серед хлопців, а й приваблює багатьох дівчат. Саме тому торік навчальний заклад вперше здійснив набір дівчат до гімназії. І як свідчить практика, це був правильний крок, адже серед дівочого поповнення — чимало сьогоднішніх кращих курсантів, котрі задають тон і в навчанні, і в спорті, і в культурному житті гімназії.

Сьогодні в «Кадетському корпусі» функціонує 19 класів та12 гуртків і секцій. І всі вони — від військово-патріотичного напрямку та бойових мистецтв, легкої атлетики, й до вокалу, гри на духових музичних інструментах —затребувані вихованцями гімназії.