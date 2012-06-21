Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Медикам відділення реанімаційної допомоги у обласній інфекційній лікарні, як свідчить практика, н разі явно бракує площі наявного приміщення інтенсивної терапії, яке розраховане на шість ліжок. Не зарадило навіть його ущільнення та облаштування там удвоє більше місць для важких хворих.
Як зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, лікарям та медперсоналу в таких обмежених умовах нині працювати вкрай непросто. Тож найближчим часом для розширення можливостей прийому важкохворих вирішено створити додаткове відділення, провівши реконструкцію одного з відділень закладу. Вже виділено потрібне приміщення і керівництво інфекційки разом з ХОДА працюють над вирішенням питання щодо проєкту реконструкції.
Такий крок, за словами директора інфекційної лікарні Павла Нартова, викликаний перш за все тим, що потік пацієнтів з діагнозом коронавірус, не зменшується і заклад наразі практично переповнений. На даний час в лікарні на 240 ліжко-місць проходять лікування 238 хворих.