У середині вересня на харків’ян і гостей міста очікуватиме незвичайний захід — бієнале молодого мистецтва. Тоді ботанічний сад Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна перетвориться на величезний виставковий зал. Оскільки тема бієнале заворожує («Здається, я заходжу в наш сад»), то одну з головних експозицій вирішили розмістити серед унікальних дерев і квітів, які тут культивують понад 200 років.
За словами директора ботанічного саду Олександра Альохіна, бієнале органічно вписується в межі діяльності саду з популяризації ботанічних знань серед дітей. Вони зможуть побачити пальми, інші екзотичні рослини і провести паралелі з картинами відомих художників.
Участь в основній програмі візьмуть 45 художніх проєктів з усієї України, які підібрала кураторська група: Дарина Скринник-Миська, Анастасія Євсєєва (Львів), Борис Філоненко (Харків). Буде ще й допоміжна програма, яка доповнюватиме основну, окремо — дитяча і освітня, розповідають організатори.
Основними виставковими майданчиками стануть конструктивістська будівля готелю «Харків» і центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр».
Проте, як розповідає одна з організаторів заходу Іванна Скиба-Якубова, діятиме 15 локацій.
«Це такий невидимий харківський музейний квартал: художній музей, муніципальна галерея, дитяча студія, певні приміщення у будівлі оперного театру», — пояснює пані Іванна й уточнює, що окремі проєкти реалізовуватимуть у міському просторі.
Місце проведення бієнале у Харкові від самого початку було найбільшою інтригою і проблемою. За словами голови оргкомітету Тетяни Тумасян, команда витратила понад вісім місяців, щоб знайти потрібне місце для основного проєкту: зручно розташоване, площею не менш як 2500 квадратних метрів і з можливістю пристосувати під доступний виставковий простір.