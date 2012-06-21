Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Разом з заміною магістральних тепломереж комунальники також відремонтують внутрішньоквартальні та мережі гарячого водопостачання. До того ж, як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, у роботі із заміни труб використовуються виключно сучасні технології з трубами в поліуретановому утеплювачі.

За масштабне відновлення тепломереж місто взялося ще торік, упродовж якого було замінено понад півсотні кілометрів труб, а за нинішній рік станом на 1 вересня комунальники звітували про перекладення понад 40 кілометрів магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж, а також мереж гарячого водопостачання.

Ігор Терехов також розповів, що для виконання безпрецедентного обсягу робіт Харків виділив кошти з міського бюджету та заручився фінансовою підтримкою Світового банку. Він висловив упевненість в тому, що заплановані на нинішній рік роботи з заміни тепломереж будуть виконані вчасно— до 15 жовтня, і столиця Слобожанщини буде готова до стабільного проведення опалювального сезону.