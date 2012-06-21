Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур`єр»
У зв’язку з перевантаженістю Харківської обласної інфекційної лікарні, та браком місць в реанімаціях 13-ої, 17-ої міських лікарень і диспансері радіаційного захисту, дорослих хворих на коронавірус почала приймати дитяча інфекційна лікарня.
На такий крок владу регіону та медиків змусила піти надскладна ситуація та дефіцит ліжко-місць у реанімації обласної інфекційної лікарні, розрахованої всього на 6 пацієнтів. Нині там, навіть після встановлення ще додаткових 6 місць, перебуває 16 хворих.
За словами в. о. директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадія Бондарчука, на території дитячої інфекційки підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, розрахованих на 150 пацієнтів. Завдяки введенню в дію цього корпусу, де вже обладнано 100 точок доступу кисню, дає можливість розмістити там близько ста пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.
Разом з тим нині розглядають всі можливі варіанти розширення можливостей інфекційної лікарні для дорослих. Зокрема, йдеться про створення тут другого реанімаційного відділення на 20 ліжок, проєкт якого, наразі, на узгодженні.