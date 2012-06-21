Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після пожежі в розважальному центрі міста Кемерово прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав розпорядження провести перевірки дотримання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в усіх торгово-розважальних центрах та інших місцях масового перебування людей в масштабах країни.
Результати проведених у Харкові рейдів місцями масового перебування людей плачевні. Виявлено 1273 порушення правил протипожежної безпеки.
На цьому акцентував увагу учасників засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
«…є таке відчуття, що МНС спочиває на лаврах, як ніби все добре. Насправді – це реальна катастрофа. У «Дафі» були закриті евакуаційні входи, люди просто не знали, як евакуюватися, – і об’єкт досі працює! Хотілося, щоб були прийняті жорсткі заходи, щоб був наведений лад, незважаючи на особистості господарів. На деяких об’єктах є кричущі порушення, які несуть загрозу життю людей, коли заблоковані евакуаційні виходи, не працюють системи оповіщення та пожежогасіння, навіть немає вогнегасників. Вони все ще працюють. Коли проводили навчання, то часом це була клоунада. Приїхала пожежна машина, а на ній сходи не спрацювали, не знали, де пожежний гідрант знайти. А якби це було в реальності?..», – обурювався Ігор Терехов.
Як розповів начальник Харківського міського відділу Головного управління ДСНС України в Харківській області Володимир Юрченко, всім керівникам об’єктів, де виявлені порушення, вручені акти та приписи на їх усунення, а 73 керівників притягнуто до адміністративної відповідальності. За його словами наразі готуються позови до суду для припинення роботи п’яти торгово-розважальних об’єктів, в тому числі і ТРЦ «Дафі». Рейди тривають.