Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього навчального року, що стартує з початком осені, у Харкові до першого класу підуть 14 тисяч учнів. І усіх їх чекають затишні та комфортні приміщення, облаштовані за новими стандартами. У кожній школі, у кожному першому класі встановлять обладнання, яке допоможе дітям освоїти програму нової української школи.
Як розповіла директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, на оснащення перших класів «Нової української школи» з державного бюджету і бюджету міста Харкова у 2019 році було виділено 29 мільйонів гривень.
«Рік тому першокласники почали навчання за новими державними стандартами. Онлайн-курси, семінари та тренінги з успіхом освоїли всі педагоги, які викладають у початкових класах. У всіх установах створений новий освітній простір з використанням IT-технологій, мультимедійних засобів, сучасного дидактичного обладнання, нових меблів. До 1 вересня на 90-95% перші класи отримають усе необхідне. Якщо раптом десь постачальники підведуть, за перший тиждень місяця комплектація буде повною», – повідомила Ольга Деменко.
Не обійдені увагою й учні інших класів. У Харкові продовжують обладнувати сучасні кабінети біології, хімії, фізики та географії – в 27-ми вже зроблено ремонт та встановлено нові меблі. Крім того спортивну шкільну молодь готові прийняти оновлені стадіони. Лише цього року проведено та ведеться реконструкція 22 спортивних майданчиків.
Загалом, за словами Ольги Деменко, на підготовку закладів освіти до нового навчального року з міського бюджету виділили понад 100 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтували покрівлі, їдальні, харчоблоки, замінили вікна, закупили нове технологічне обладнання, заасфальтували тротуари і виконали низку інших робіт.
Цікавий і корисний сюрприз від міста чекає і на батьків харківських школярів. Міська батьківська рада видала книгу «Азбука для батьків, або Таємниці галереї щасливого батьківства».
«Яка ж школа без першої книги? Тому за підтримки міського голови Геннадія Кернеса започаткували новий проєкт «Навколо дітей разом», який створений на принципах педагогіки партнерства та актуальний для «Нової української школи». Адже для батьків і вчителів виховання дітей – спільна мета. Наша книга – особлива. Вона написана батьками для батьків. Разом з батьківством повинна прийти і мудрість, тому в нашій абетці – 32 вислови мудрих людей, у кожному з яких йдеться про конкретний навик, який батьки хочуть виховати у дітях», – розповіла голова ради Лариса Манерко.