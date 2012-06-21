Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В Україні це перший такий продукт, який через спеціальний чат-бот у Telegram @ParkingChatBotдає змогу оплатити паркування автомобіля кількома кліками.
Як пояснив у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Геннадій Кернес, створений спільно із «Приватбанком» чат-бот без будь яких зусиль дає змогу автовласникам оплатити паркування через повсякденний месенджер, зайшовши в «ApplePay».
До того ж чат-бот підкаже вам розташування найближчих муніципальних парковок та дозволяє оплатити послугу не лише за себе, а й за родичів чи знайомих. Окрім того, ваш гаджет через 50 хвилин повідомить про закінчення оплаченого часу паркування та необхідність або ж провести доплату, або ж забрати авто.
Новий продукт став ще одним із способів оплати паркування автомобілів, які розроблено та впроваджено в Харкові в рамках міської реформи системи паркування. Так, ще у квітні нинішнього року в Харкові запрацював додаток «Е-паркування», де потрібна реєстрація, внесення персональної інформації, даних про автомобіль та прив’язка до банківської карти.
Оплата ж через Telegram @ParkingChatBot значно спрощує процедуру розрахунку і вже з перших днів завоювала популярність.