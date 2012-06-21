Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З 22 по 25 серпня у Харкові в саду Шевченка проходитиме фотовиставка фіналістів міського фотоконкурсу «Герої нашого часу». Цей проект реалізується у Харкові вже третій рік поспіль і за задумом організаторів – управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів та департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради – має розповісти городянам про щоденну і складну роботу комунальників та віддячити їм за те, що роблять місто привабливим та чистим.
До цьогорічної експозиції увійшли 86 кращих робіт харківських фотографів і любителів, на яких зображені працівники комунальних підприємств міста в процесі роботи. Загалом же на конкурс було подано 150 заявок.
«Цього разу відбір фотографій дався нам особливо нелегко. Незважаючи на те, що чимало знімків були зроблені непрофесійними фотографами, у кожному кадрі проглядається любов харків’ян до рідного міста і почуття вдячності до людей, які щодня своїми зусиллями роблять його кращим», – прокоментувала подію начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Вікторія Грецька-Миргородська.
Окрім робіт фіналістів цього року, на виставці будуть представлені кращі знімки за всі роки існування проекту – близько 200 фотографій.