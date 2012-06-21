Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської обласної ради, де навчається понад 170 дітей, доволі тривалий час не забезпечувався художньою літературою доступною для читання людям з вадами зору. І ось днями учні раділи справжньому святу — школі передали цілу партію книг, надрукованих шрифтом Брайля, які було придбано за кошти, виділені з обласного бюджету.

Як розповів голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, ще 5 місяців тому він провів перемовини з видавництвом «Фоліо» з приводу можливостей виготовлення та закупівлі спеціальної книжкової продукції і підприємство дуже оперативно відреагувало на прохання щодо забезпечення доступної для незрячих дітей літератури.

Керівник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький повідомив, що книги для дітей спецшколи надруковані великим кеглем шрифтом Брайля для більшої зручності читання. А наступного року видавництво — єдине в Україні — виготовить ще й аудіокнижки за шкільною програмою.