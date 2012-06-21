За умови створення сприятливого клімату для розвитку креативного потенціалу Харків спроможний реалізувати не лише свої творчі амбіції, а й надати значний ресурс регіональному бізнесу. У цьому переконані у Харківській міській раді і активно ініціюють та підтримують всі починання креативної молоді. Ось і в перших числах жовтня в Харкові пройде осінній фестиваль «Create Kharkiv Business Education».

Як повідомили в управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проєктів міської ради, яке й стало організатором цього масштабного заходу, під час фестивалю відбудеться маса цікавих дійств – воркшопи, дискусії, фешн-покази відомих українських дизайнерів, а кращих амбасадорів і блогерів Харкова та України відзначать нагородами.

За словами начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської чільною ідеєю фестивалю і його основною метою є об’єднання бізнесу, креативної молоді та усіх харків’ян і гостей Харкова. Аорганічним продовженням фестивалю стане створення першого і поки що єдиного в Україні кластера креативних індустрій.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»