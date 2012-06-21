Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативою Президента України Володимира Зеленського у Харкові взялися за розробку ІТ-проєкту «Українська Кремнієва долина», яким займатиметься робоча група, створена при міській раді з бізнесменів, освітян, науковців та представників місцевої влади.
Вже наступного дня після оприлюднення в офіційному телеграм-каналі глави держави бачення Президента України Харкова як столиці оборонної промисловості, машинобудування та ІТ міською радою було розроблено відповідне розпорядження про початок роботи над ІТ-проєктом.
ІТ-проєкт дасть можливість обласному центру, де у 48 закладах освіти навчається понад 160 тисяч студентів, та працює майже 14% усіх IT-фахівців України, створити належні умови для прискорення розвитку ІТ-галузі, впроваджувати сучасні новітні технології, залучати до роботи у цій сфері найкращих фахівців та вливати в місцеву економіку потужні інвестиції.
Базою реалізації проєкту буде багатоцільовий бізнес-парк високий технологій «Екополіс ХТЗ», який планують створити на території заводу «ХТЗ». Генеральним інвестором і координатором створення в Харкові «Української Кремнієвої долини» стане відомий бізнесмен Олександр Ярославський, котрий уже вклав у економіку регіону понад 1 мільярд доларів і приблизно таку ж суму збирається інвестувати в «Екополіс».