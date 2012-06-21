Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



В обласному центрі Харківщини, на території якої проживає понад 100 національностей і народностей, з неабияким успіхом пройшов 14 міський фестиваль національних культур «Харків – наш дім». У гала-концерті взяли участь більше двох десятків національно-культурних об’єднань.

Українці, росіяни, білоруси, євреї, вірмени, азербайджанці, грузини, татари та творчі колективи інших національно-культурних об’єднань, яких у Харкові більше семидесяти, продемонстрували глядачам свою майстерність та національну самобутність у виконанні традиційних та музичних композицій своїх країн.

Як зазначив начальник відділу з роботи з об’єднаннями громадян Харківської міської ради Микита Стерін, попри коронавірус, в складних умовах карантинних обмежень їм все таки вдалося в рамках фестивалю реалізувати чимало нових починань та творчих ідей, а також пообіцяв, що влада міста й надалі робитиме все можливе задля комфортного проживання у Харкові представників різних національностей.

Усі учасники гала-концерту були нагороджені особливими відзнаками міськради і не лише за свої творчі таланти, а перш за все, за активну життєву позицію, яку вони засвідчили своєю участю у фестивалі.