Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
Початок нового навчального року для Харківської академії фізкультури став подвійним святом. Після посвячення у студенти першокурсники стали учасниками знаменної не лише для вишу, а й для всієї Слобожанщини події –відкриття в академії Олімпійської алеї.
Саме в стінах цього вищого навчального закладу було виплекано 20 призерів Олімпійських ігор. Всього ж, як наголосив у своєму вітальному слові керівник обласного відділення Національного олімпійського комітету Віктор Христоєв, Харків, підготував 230 спортсменів-олімпійців. Він побажав студентам академії вірності олімпійським цінностям та ідеалам, а також, щоб плеяда харків’ян-олімпійців невпинно зростала, та щоб в Токіо до 44 олімпійських нагород додалися нові.
Численних гостей урочистостей – ветеранів спорту, олімпійців, паралімпійців, делфлімпійців привітали зі знаковою подією в житті спортивного Харкова голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та ректор академії Олександр Ажиппо. Олексій Кучер вручив заслуженим працівникам академії почесні відзнаки ХОДА.