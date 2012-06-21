Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
Для багатьох модниць і модників якість і стиль одягу мають значно нижчу вагу аніж бренд. Взявши на озброєння цю доволі банальну істину харківські бізнесмени-спритники налагодили у підпільному швейному цеху на Салтівці масштабне виробництво фальсифікатів всесвітньо відомих торгових марок, які з «конвеєра» збували оптом.
Щодо лейблів –дефіциту в них не було. Під час обшуку в цеху виявили майже 70 матриць з логотипами найгучніших торгових марок. Окрім того, що правоохоронці, за словами керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, вилучили товарів на 2 мільйони гривень, на підпільному виробництві також викрили 11 верстатів для пошиття одягу, 77 швейних машин, 150 відер з фарбою, 160 рулонів тканини, викрійки і фурнітуру.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до кримінального злочину, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Звичним же споживачам, перш ніж яскраві лейбли засліплять очі, варто прискіпливіше перевірити якість тканини та швів, зважити на фурнітуру та пакування краму, відповідність документів уподобаному товару.