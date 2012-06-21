Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Перші резиденти харківського стартап-центру взялися за оволодіння інтенсивною навчальною програмою «ReBOOTcamp». Але щоб потрапити до їх числа, кандидатам довелося докласти чимало зусиль, адже із 70 заявок на участь у безкоштовному навчанні, було відібрано лише 22 учасники.
Як розповіли у Харківській міській раді, практично всі запропоновані резидентами ідеї корелюються з тематикою круглих столів, де вибудовувалася стратегія розвитку столиці Слобожанщини на наступні 10 років. Зокрема, учасники програми заявили широкий спектр напрямків своїх розробок – від захисту смартфонів – до IT-рішень у сфері ЖКГ. Але всі їх ідеї об’єднує прагнення допомогти удосконалити найрізноманітніші галузі і сфери у Харкові та за його межами. Після завершення навчання найуспішнішим будуть створені умови для презентації своїх ідей на масштабних тематичних майданчиках міста.
До фіналу «OpenStartupDay» дійдуть лише п’ять команд, які матимуть можливість вибороти право на участь в алеї стартапів.