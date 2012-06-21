Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У центрах адміністративних послуг Харкова запроваджено нову соціальну послугу. Невдовзі вона стане доступною для певних категорій харків’ян, котрі не в змозі самостійно пересуватися.
Реалізація проєкту нового соціального сервісу «Мобільний кейс» стала можливою завдяки співпраці Харківської міськради з німецькою федеральною компанією «GIZ», яка надала місту два комплекти «Мобільного кейсу», до якого входять ноутбук, портативний сканер і принтер, модем для доступу в Інтернет, акумулятор і веб-камера. Це обладнання дозволяє адміністратору оперативно виконувати свою роботу поза центром.
Як розповіла директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради Вікторія Китайгородська, скористатися новою послугою зможуть харків’яни, старші 80-ти років, особи з інвалідністю першої групи, громадяни, які отримують соціальну допомогу вдома безпосередньо в своєму помешканні, в лікарні, установі соціальної сфери.
До спектру послуг з використанням «Мобільного кейса» входять реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації, реєстрація права власності, земельні питання та інше.
На практиці, як це продемонстрували під час презентації нового сервісу, працівники ЦНАП за заявкою у супроводі охорони виїжджають на місце як для оформлення послуги, так і для вручення результату.